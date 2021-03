Annullate anche a Bologna le vaccinazioni con Astra Zeneca, per effetto del divieto di somministrazione, su tutto il territorio Italiano, disposto oggi dall’Agenzia nazionale del farmaco, in via temporanea e del tutto precauzionale.

L’Azienda Usl di Bologna sta informando della sospensione le categorie di persone già prenotate per domani e per i prossimi giorni.

Con le stesse modalità l’Azienda proporrà un nuovo appuntamento, non appena verrà assunta, da parte del Governo, una determinazione definitiva che garantisca la piena prosecuzione del piano vaccinale.