Alcuni cittadini ci hanno segnalano richieste telefoniche in cui malfattori, millantando il nome dei Vigili del Fuoco, sono a richiedere donazioni per presunte opere benefiche. Si rappresenta che i Vigili del Fuoco non stanno effettuando o sostenendo alcuna campagna di raccolta fondi ed invitano a dubitare di chiunque, spacciandosi per Vigili del Fuoco, richiede denaro, propone acquisti di beni o servizi porta a porta o con telefonate.



