Il cosiddetto ‘Decreto Rifiuti’ è entrato pienamente in vigore. Questo provvedimento attua due delle quattro direttive europee contenute nel ‘Pacchetto Economia Circolare’, oltre a contenere numerose novità per le imprese in materia di rifiuti urbani, tracciabilità, registro carico e scarico e molto altro. Queste novità impattano sulla vita delle imprese e segnano un cambio di passo sostanziale da parte del legislatore verso un’economia davvero circolare.

Per questo motivo martedì 16 marzo, alle ore 17.30, Lapam Confartigianato propone un seminario online gratuito che, in poco più di un’ora, farà il punto sulla situazione, per evidenziare criticità, opportunità e prospettive future per le pmi. L’appuntamento sta incontrando una grande risposta dalle imprese (già un centinaio le iscritte al webinar), ma c’è ancora la possibilità di iscriversi attraverso il sito www.lapam.eu.

Il webinar vedrà gli interventi di Daniele Gizzi, responsabile Settore Ambiente ed Economia Circolare Confartigianato; Davide Simoncini, responsabile Affari Generali Lapam; Claudio Busca, responsabile Affari Generali Comieco.

“E’ importante evitare di orientare forzatamente il mercato verso una gestione pubblica dei rifiuti prodotti dalle imprese, anche se ricadono sotto la nuova definizione di rifiuto urbano – commenta Lapam -. In questo modo si creerebbe un ostacolo alla libera concorrenza, penalizzando una gestione a mercato dei rifiuti prodotti dalle imprese che in questi anni ha garantito significativi risultati di riciclo”.