COVID 19, l’Ausl IRCCS di Reggio Emilia invita la cittadinanza a non recarsi troppo in anticipo all’appuntamento vaccinale o ai drive in per l’effettuazione del tampone. E’ indispensabile presentarsi in orario: né in anticipo, né in ritardo, sia per evitare inutili assembramenti, sia per garantire uno scorrevole ed efficiente svolgimento delle attività.

Si ringrazia per la cortese collaborazione di tutti, ribadendo l’inutilità di presentarsi con grande anticipo.