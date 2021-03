Sostenere le famiglie che hanno già versato le rette per i nidi e le scuole dell’infanzia e per i servizi mensa, trasporto e pre e post per le scuole di ogni ordine e grado è l’impegno che il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Messori Marina, chiede all’Amministrazione formiginese.

“Il permanere in una situazione di chiusure e restrizioni forzate – commenta Messori – ha generato ingenti ripercussioni economiche sui cittadini. Non tutti i lavoratori possono contare su permessi e lavoro agile, soprattutto se prendiamo in considerazione il mondo delle partite iva spesso dimenticato dal Governo nazionale, e la chiusura delle scuole comporta un incremento di costi per le famiglie in termini di accessori per la didattica a distanza e accudimento dei figli”.

“Dalle ultime dichiarazioni del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, l’anno scolastico presumibilmente terminerà tra le mura domestiche piuttosto che tra quelle delle aule e – incalza Messori – oltre al delicato tema della qualità della didattica e alle difficoltà di apprendimento e socialità tramite lo schermo di un computer, uno dei problemi maggiormente sentiti dalle famiglie è l’aver magari pagato rette e servizi scolastici che, per almeno un mese, non saranno resi ai loro figli”.

“Una richiesta semplice, un atto doveroso per dimostrare la giusta attenzione che ogni Amministrazione dovrebbe riservare allea famiglia, caposaldo della nostra società” chiosa Messori.