Questa mattina il Presidente d’Italia del futuro Davide Nostrini si è recato all’Emporio il Melograno di Sassuolo per consegnare una donazione di assorbenti e alimenti raccolti dal gruppo durante la festa della donna. In settimana era stata fatta una donazione anche ad una Caritas locale.

“L’obiettivo del gruppo, dichiara il presidente, è agire nel distretto ceramico per coinvolgere giovani all’interno del mondo del volontariato e della solidarietà. Inoltre c’è la volontà di agire sulla tassazione iva dei beni di prima necessità come gli assorbenti o le coppette mestruali, oggi purtroppo al 22%. Un accordo con le amministrazioni comunali e le farmacie locali per aiutare le donne in difficoltà economica. Il movimento ha stilato un documento con varie proposte per le pari opportunità che presto consegnerà ai comuni, conclude Nostrini”.