“Un uomo di sport, che sono certo darà un contributo forte alla ripresa delle attività motorie quando saremo usciti dal tunnel dell’emergenza dettata dalla pandemia”.

E’ il commento del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, alla notizia dell’elezione di Andrea Dondi alla presidenza del Coni regionale.

“Vorrei rivolgere un saluto e un ringraziamento al presidente uscente, Umberto Suprani, per il grande lavoro che ha svolto in questi anni e per la collaborazione che ha sempre assicurato- ha affermato Bonaccini-. Con il presidente Dondi avremo certamente modo di lavorare insieme intensamente, perché credo che la ripartenza del mondo sportivo dovrà poter contare anche sul contributo di tutti”.

“La Regione Emilia-Romagna- ha concluso il presidente della Regione- ha dimostrato di credere nella necessità di promuovere lo sport ed essere vicina a quanti si impegnano, ogni giorno e a ogni livello, per garantire il diritto all’esercizio della pratica sportiva. Siamo pronti a collaborare col presidente Dondi per dare ancora nuova energia allo sport in Emilia-Romagna, vero motore per la crescita di una società che ne apprezza l’importanza, nelle diverse declinazioni nelle quali si può manifestare”.