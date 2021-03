Sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata l’ultima notte di chiusura in programma, prevista dalle 22:00 di questa sera venerdì 12 alle 6:00 di sabato 13 marzo, del tratto compreso tra Occhiobello e Rovigo sud Villamarzana, verso Padova. Di conseguenza, sarà regolarmente aperta anche l’area di parcheggio “Quattro vie”, al km 50+750, sempre in direzione di Padova.

***

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, nelle tre notti consecutive di lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 marzo, con orario 22:00-6:00, sarà invece chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Rovigo sud Villamarzana, verso Padova.

Nelle stesse notti, ma con orario 20:00-6:00, sarà chiusa anche l’area di parcheggio “Quattro vie”, situata al km 50+750, in direzione di Padova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: Via Eridania, Santa Maria Maddalena, SS16 adriatica e SS434 Transpolesana e rientrare sulla A13 alla stazione di Rovigo sud Villamarzana.

***

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ordinaria manutenzione delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 12 alle 6:00 di sabato 13 marzo, sarà chiusa la stazione di Cesena, in uscita per chi proviene da Pescara/Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Cesena nord o di Valle del Rubicone.

***

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, nelle due notti consecutive di lunedì 15 e martedì 16 marzo, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Modena sud, sulla stessa A1, o di Campogalliano, sulla A22 Autostrada del Brennero.

***

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 21:00 di lunedì 15 alle 6:00 di martedì 16 marzo, sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.