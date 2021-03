Scaduti i termini per partecipare ai due concorsi Dancin’Bo Site Specific e Dancin’Bo World Connection, sono in totale 164 i lavori di videodanza in gara per la terza edizione del progetto firmato da Vittoria Cappelli e Monica Ratti che nell’anno della pandemia si presenta integralmente online.

Provengono da professionisti di più di venti nazioni diverse nel mondo (Albania, Argentina, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Francia, Grecia, Inghilterra, Italia, Marocco, Messico, Nigeria, Norvegia, Polonia, Portogallo, Russia, Spagna, Sudafrica, Svezia, Svizzera, USA) i 119 i video realizzati per Dancin’Bo World Connection, mentre sono 45 quelli realizzati da associazioni culturali e sportive, scuole di danza, gruppi e singoli danzatori della città per Dancin’Bo Site Specific.

I vincitori saranno presentati durante la cerimonia di premiazione che sarà trasmessa sulla web tv sport2u, martedì 30 marzo alle 21 e rilanciata sulle pagine social dei partner coinvolti nel progetto.

A decretare l’attribuzione dei premi, una giuria composta da 13 personalità del mondo della danza, dell’imprenditoria, delle maggiori realtà e istituzioni culturali della città di Bologna: Valentina Bonelli, Daniele Cipriani, Mario Coccetti, Daniele Del Pozzo, Giusella Finocchiaro, Jacopo Godani, Roberto Grandi, Fulvio Macciardi, Valentina Marini, Paolo Rossi Pisu, Silvana Spinacci Golinelli, Giovanni Trombetti e Renato Zanella.

“Sono soddisfatto per il successo che ha ottenuto questa edizione di Dancin’Bo – dichiara Matteo Lepore, assessore alla Cultura del Comune di Bologna e presidente della Destinazione turistica Bologna metropolitana – Nonostante abbia cambiato formula, trasformandosi in un concorso di video danza, sono stati tanti i soggetti che tra ragazze e ragazzi, professionisti, scuole di danza, singoli e gruppi, hanno partecipato a Dancin’Bo. Attraverso questo progetto avremo modo di apprezzare i tanti luoghi della cultura dove sono stati realizzati i video. Ringrazio Vittoria Cappelli e Monica Ratti per questo progetto di qualità, tutti i partecipanti e i componenti della giuria che dovranno selezionare i vincitori”.

Ma Dancin’Bo 2021 non è solo concorsi di videodanza. Se da un lato l’edizione di quest’anno inaugura e coltiva uno sguardo internazionale e un’attenzione rinnovata alla città attraverso questa disciplina, dall’altro non rinuncia a celebrare, seppur a distanza, la bellezza e l’energia del ballo in tutte le sue forme e a farsi punto di riferimento per le innumerevoli realtà cittadine che insegnano e diffondono la pratica della danza.

Nello splendido scenario del teatro di Villa Aldrovandi Mazzacorati, sono da poco terminate le riprese di 4 puntate di Danza e Danze a Bologna, il format televisivo con la regia di Valerio Polverari ideato per valorizzare e promuovere le diverse declinazioni della danza a Bologna. Protagonista assoluta dei 4 appuntamenti sarà Bologna, i luoghi d’arte e cultura più suggestivi, le architetture e i monumenti della città storica e contemporanea faranno da sfondo al racconto della città che danza.

Il settecentesco teatro in villa, voluto dal conte Aldrovandi, sarà il “salotto” dove Vittoria Cappelli e Monica Ratti incontreranno virtualmente i protagonisti della ricca e variegata scena cittadina della danza, con più di 30 ospiti che racconteranno 26 realtà formative, professionali e amatoriali di Bologna attraverso altrettanti video e testimonianze originali.

Ogni appuntamento sarà un evento unico, gioioso e inclusivo, nel quale conoscere e approfondire il lavoro di chi pratica e ama la danza e nel contempo conoscere e riscoprire la città grazie ad originali e suggestivi abbinamenti. La Biblioteca dell’Archiginnasio, il MAMbo- Museo d’arte Moderna di Bologna, il Museo Civico Archeologico, il Museo Civico Medievale, le Collezioni Comunali d’Arte, la Sala Borsa, il portico della Morte sono alcune delle location che hanno ospitato le performance dei danzatori ospiti di Danza e Danze a Bologna.

Non mancheranno infine incantevoli incursioni nella storia della città, 6 aneddoti tra cronaca e fantasia da Felsina a Morandi, dal Liber Paradisus al gran ballo in onore di Napoleone.

Brevi testi, a cura di Micol Mazzeo interpretati dagli allievi della Scuola di teatro di Bologna Alessandra Galante Garrone, che faranno da raffinato contrappunto alle conversazioni con gli ospiti e all’intensità dei video.

Danza e Danze a Bologna andrà in onda su sport2U.tv:

domenica 14 marzo alle 18

venerdì 19 marzo alle 21

domenica 21 marzo alle 18

venerdì 26 marzo alle 21

Dancin’Bo 2021 è una produzione di Avvertenze Generali promossa da Città Metropolitana di Bologna- Destinazione Turistica, in collaborazione con Comune di Bologna, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna, Bologna Welcome. Media partners: DanzaSi, e Sport2U.