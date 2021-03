Sono iniziati in questi giorni i lavori di Hera per il rinnovo della rete idrica di Castello d’Argile. In particolare, sarà posata una nuova tubazione in sostituzione dell’attuale per una lunghezza di circa 450 metri in via Provinciale sud, a partire dall’incrocio con il tratto di via Mattei prossimo alla rotonda e verso il centro abitato. L’intervento coinvolgerà anche via Passo Suore, fino all’angolo con via del Lavoro e la rotonda all’incrocio tra le due strade.

Il tratto interessato fa parte della rete di distribuzione che alimenta gli allacci alle singole utenze dell’intero comune e verrà sostituito interamente da Hera per incrementare l’efficienza dell’intero sistema e l’affidabilità delle reti a beneficio della continuità del servizio. La nuova condotta, infatti, avrà un diametro maggiore della precedente e potrà quindi garantire anche una maggiore portata. Il lavoro comprenderà anche il rifacimento dei relativi allacciamenti di tutti gli utenti. In queste occasioni potranno verificarsi delle brevi interruzioni del servizio, di cui verrà data apposita comunicazione agli interessati con volantini affissi ai portoni delle abitazioni e con l’invio di sms ai clienti che hanno aderito al servizio gratuito di avviso via sms per le interruzioni idriche programmate, come in questo caso. Per attivare il servizio sms o cambiare i propri riferimenti, si può accedere al sito https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/avviso-di-interruzione-servizio.

L’intervento, pianificato da Hera, comporta un investimento di circa 70 mila euro che rientra nel piano generale condiviso e approvato da Atersir, l’ente regionale di regolazione per i servizi idrici e i rifiuti.

Vista la lunghezza del tratto coinvolto, i lavori procederanno per step di 50 metri per volta. Per svolgere il cantiere in sicurezza sarà modificata la viabilità, con l’istituzione di sensi unici alternati. I lavori, salvo imprevisti, si concluderanno entro il mese di aprile.