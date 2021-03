A seguito dei provvedimenti giudiziari di sequestro di un lotto di vaccino Covid-19 AstraZeneca (ABV2856 scadenza 05/2021), emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa, i Carabinieri del NAS di Parma stanno procedendo al recupero e sotto posizione a sequestro delle dosi vaccinali, in coordinamento con la ASL di Modena. I vaccini con quel lotto sono stati al momento ritirati e raccolti per essere presi in custodia dai Carabinieri del NAS. Il protocollo vaccinale prosegue con altri lotti.



