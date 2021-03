Si intitola “Storie di ragazze dalle idee potenti” il ciclo di quattro incontri organizzato dal settore Sociale dell’Unione Colline Matildiche, che comprende i comuni di Albinea, Vezzano sul crostolo e Quattro Castella.

Le protagoniste dell’iniziativa sono giovani donne del territorio che ci parleranno delle loro esperienze lavorative in ambito della cooperazione internazionale, dell’arte e dei social network. Lo scopo è ragionare con loro cu come stia cambiando il mondo del lavoro, su come si possano far maturare idee, passioni e sogni e trasformarli in una professione.

Si partirà il 12 marzo, alle 16.30, con l’abinetana Elena Schiatti (foto), cooperante Onu in Congo ed Etiopia per i diritti delle donne e la democratizzazione.

Elena è nata nel 1990 ad Albinea, dove ha vissuto fino agli anni universitari, che ha trascorso presso la Facoltà di Scienze Politiche di Forlì (Università di Bologna).

Dopo alcuni anni spesi in diversi paesi europei al fine di specializzarsi ed effettuare le prima esperienze lavorative presso enti internazionali quali il Consiglio d’Europa e la Commissione europea, ha iniziato a prestare servizio con le Nazioni Unite in Bosnia, dove si è occupata dell’assistenza a progetti riguardanti i diritti economici e sociali delle donne, e in particolare delle vittime di violenza durante il conflitto del 1992-1995. Successivamente, ha passato due anni in Repubblica Democratica del Congo lavorando per la Missione di Pace ONU, dove ha gestito casi di violenza sessuale nell’area centrale e orientale del Paese. Oggi, si trova ad Addis Abeba, in Etiopia, prestando servizio presso l’agenzia UN Women.

Il 9 aprile sarà la volta di un’altra ragazza di Albinea, Alessandra Gigli, ideatrice della pagina Facebook “Le fotografie che hanno fatto la storia”. Il 7 maggio toccherà alla vezzanese Samanta Meglioli, scrittrice e sceneggiatrice. Per finire, l’11 giugno, il microfono passerà a Laura Vasconi, artista e illustratrice di Quattro Castella.

Tutti gli incontri verranno trasmessi sia sulle pagine Facebook, che sui profili Youtube, del Comune di Albinea e de “Il posto giusto”.