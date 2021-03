Si sa che correre e camminare fa bene alla salute, ma se facesse bene anche all’ambiente? Ed ecco che arriviamo al Plogging. Per chi non ne avesse mai sentito parlare si tratta di una pratica che unisce sport e cura dell’ambiente. Consiste, in pratica, nel passeggiare raccogliendo rifiuti che si incontrano lungo il percorso. Il nome deriva dalla combinazione tra la parola svedese “plocka upp” (raccogliere) e dall’inglese “jogging”.

Questa pratica, già diffusa in Europa, in alcune grandi città italiane e già praticata da alcuni cittadini volenterosi di Albinea, sarà ulteriormente incentivato anche sulle nostre colline grazie all’impegno del Comune di Albinea, che ne ha riconosciuto i benefici e condiviso gli obiettivi. Si tratta di un’attività semplice e adatta a tutti, infatti per praticarla occorre semplicemente amare fare lunghe passeggiate o comunque sport all’aria aperta. Non è una novità che Albinea sia un territorio che invita, per la bellezza naturale di cui gode, a questo tipo di attività. Oltre a coloro che fanno sport individualmente, esistono due gruppi di cammino molto partecipati.

L’amministrazione di Albinea, in collaborazione con Iren, ha deciso di incentivare il plogging offrendo, ai cittadini che ne faranno richiesta, il materiale necessario: una sacca impermeabile e regolabile a tracolla, munita di ganci per borraccia o chiavi, di una tasca laterale per guanti o cellulare, all’interno della quale mettere i rifiuti.

Il progetto è già arrivato alla sua fase conclusiva e, a fine primavera, saranno disponibili le attrezzature da distribuire. Purtroppo la situazione sanitaria che stiamo ancora vivendo rende impossibile stabilire oggi quando e in occasione di quale evento verrà promossa l’iniziativa e saranno consegnate le borse. Una volta fissata la data, l’amministrazione non mancherà di renderla nota attraverso tutti i mezzi di comunicazione a sua disposizione.