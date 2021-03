Ieri poco dopo le 23.30 i Vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di due camion in via dei Dragatori a Modena. Le fiamme hanno distrutto le cabine dei due mezzi. Noi segnalano feriti. Cause in corso di accertamento con i Carabinieri.



