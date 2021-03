Sono state prorogate di 12 mesi le scadenze dei contratti relativi agli “Alloggi a Canone Concordato” del Comune di Sassuolo: lo stabilisce la Delibera di Giunta n°33 del 9 marzo.

“Il periodo che tutti quanti noi stiamo attraversando – commenta il Vicesindaco del Comune di Sassuolo, con delega al Patrimonio, Camilla Nizzoli – rende difficile anche le azioni più semplici e scontate; a maggior ragione reperire un nuovo alloggio per chi, anche a causa delle ripercussioni che la pandemia da Covid-19 sta avendo sull’economia, ha problemi lavorativi o economici. Per questo, approvando questa delibera, la Giunta ha inteso offrire un ulteriore aiuto a chi si trova in difficoltà anche a causa del virus, nella speranza che tra dodici mesi la normalità sia tornata tra noi”.

“Preso atto delle pesanti ripercussioni avute dalla pandemia Covid-19, che ha sospeso sfratti e, di fatto, immobilizzato per mesi il mercato immobiliare, rendendo, quindi, molto più difficoltoso il processo di autonomia di alcuni nuclei familiari – si legge nella delibera – la Giunta ritiene opportuno prorogare per ulteriori 12 mesi il beneficio di cui alla “norma transitoria”, estendendolo ai titolari di concessione amministrativa con scadenza nel 2021 stabilendo così che tutte le concessioni con scadenza nell’anno 2020 e nell’anno 2021 siano di fatto prorogate sino al 2022, fatte salve le situazioni dei concessionari morosi. Per i concessionari debitori, esclusi pertanto dalle agevolazioni varranno le disposizioni nazionali e/o regionali legate allo stato di emergenza sanitaria COVID 19 e relative agli sfratti per morosità”.