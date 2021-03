E’ stato presentato questa mattina (10 marzo), nel corso di una conferenza stampa, il bando pubblico “Fiorano al Centro”, per l’erogazione di contributi finalizzati all’apertura, ampliamento o trasferimento di attività commerciali, artigianali e di servizio nel centro storico di Fiorano Modenese, della durata di tre anni.

Saranno privilegiate le richieste presentate dagli under 40 e progetti di imprenditoria femminile, capaci di proporre attività imprenditoriali, commerciali o artistico-culturali, in grado di valorizzare l’area del centro cittadino (via Vittorio Veneto dall’intersezione con via Santa Caterina da Siena all’intersezione con via Giacobazzi e la zona individuata nell’ambito storico del Piano Strutturale Comunale).

Il Comune mette a disposizione risorse per 90.000 euro in tre anni.

Un altro tassello che si inserisce nel più ampio progetto che l’Amministrazione comunale sta portando avanti per rivitalizzare il centro storico, che comprende interventi strutturali sulla viabilità e sull’arredo urbano, sulla pubblica illuminazione, sulla mobilità, sull’aiuto al commercio, sull’organizzazione di eventi.

Sono previsti due tipi di contributi: per persone fisiche, società di persone, persone giuridiche, imprese in genere, studi professionali, nonché enti ed associazioni che intendano avviare, ampliare o trasferire nuove attività commerciali, artigianali, e di servizio in grado di caratterizzare l’area del centro cittadino in senso culturale e turistico; per proprietari, usufruttuari o conduttori che vogliano recuperare, riqualificare la facciata esterna degli edifici del centro cittadino adibiti o da adibire alle attività commerciali e di servizio.

“Il bando, in continuità con quello fatto tre anni fa, si inserisce in un progetto complessivo su cui stiamo lavorando già dal precedente mandato. – ha detto il sindaco di Fiorano Modenese, Francesco Tosi – Un progetto che agisce su vari fronti: del decoro urbano e della viabilità con gli interventi che si stanno completando in via Vittorio Veneto, del commercio, ma anche culturale. Vorremmo portare avanti il progetto in sinergia tra pubblico e privato”. Il Sindaco ha quindi rinnovato l’appello ai proprietari degli edifici del centro ad usufruire dei bonus statali disponibili per riqualificare, in particolare, le facciate.

Appello ripreso dall’assessore alle Attività Produttive, Morena Silingardi, che sottolinea come il bando del 2018 abbia dato modo ad otto attività di aprire o riqualificarsi, tra cui una libreria e un centro di musica, con un contributo totale del Comune di circa 35.000 euro. “L’intervento di riqualificazione di via vittorio Veneto fa saltare ancora più agli occhi che occorrere intervenire sulle vetrine e facciate degli edifici. Quello che vorremmo realizzare è un centro culturale naturale, con attività commerciali e di servizio, come ad esempio un meccanico per bicilette, che valorizzino questo aspetto, animato da eventi che abbiamo in mente e che metteremo in campo appena sarà possibile, insieme ad altri progetti legati a punti d’incontro e alla socialità. Stiamo pensando ad esempio ad un mercato a km zero in piazza. Sappiamo che, al di là dalla pandemia, è un momento critico ovunque per il commercio, di cambiamento e passaggio, ma vogliamo assicurare che l’amministrazione darà tutto l’appoggio possibile a chi vuole aprire attività sul territorio. Già alcune persone hanno manifestato interesse. Il periodo poco produttivo, di fermo forzato, potrebbe essere l’occasione per mettersi avanti ed approfittare di ciò che offre lo Stato, con i bonus, e il Comune con il bando.”

Come ha spiegato Grazia De Luca, dirigente del Setto III del Comune: “Fiorano al Centro è un bando aperto per tre anni, con scadenze trimestrali (la prima al 31 marzo 2021).

Prevede due premialità: una di tipo commerciale con l’erogazione di un contributo per il pagamento del canone di locazione dei locali che ospitano l’attività, per 3 anni. Per il primo anno verrà corrisposto un importo pari all’80% del canone, fino ad massimo di 1.000 euro al mese, per il secondo anno il contributo coprirà il 50% del canone, per il terzo anno il 30%. La seconda riguarda la riqualificazione urbana con un contributo massimo del

30% del costo degli interventi che interessano le facciate esterne degli edifici esistenti, nel limite di 3.000 euro ad immobile. Si tratta di un contributo che vuole premiare chi attinge al bonus statale per le facciate e che lo integra, dal momento che lo Stato non prevede contributi sulla riqualificazione delle vetrine.”

Il bando è pubblicato sul sito del Comune di Fiorano Modenese, all’albo pretorio. Le domande dovranno pervenire entro la scadenza del 31/03/2021 . Successivamente, il bando rimarrà comunque aperto fino al 31 dicembre 2022 per la presentazione di eventuali domande successive, che verranno esaminate e valutate con cadenza trimestrale a decorrere dal 1 aprile 2021, al fine dell’erogazione di ulteriori contributi nel limite delle disponibilità residue o comunque successivamente stanziate. Un’apposita commissione valuterà le domande e attribuirà un punteggio, stilando una graduatoria di merito, che sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune entro 30 giorni.