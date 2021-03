Molte le novità per la 22esima stagione dei corsi di guida Master Maserati: la gamma completa dei modelli più potenti del Brand e “MC20 Master”, la prima esperienza di guida esclusiva per i nuovi proprietari della supersportiva MC20.

Le driving experience dei Master Maserati propongono un’offerta ricca, personalizzata e unconventional: quattro diversi format (Engine Start, GT, Sport e MC20 Master) e 10 appuntamenti (con diverse tipologie) dal 27 maggio al 14 ottobre presso il circuito di Varano de’ Melegari (PR).

I corsi di guida sono pensati su misura per vari livelli di capacità e si svolgono sotto l’occhio attento di istruttori professionisti qualificati.

Le vetture utilizzate sono Levante Trofeo, Ghibli Trofeo e MC20.

Il focus è la potenza: l’esperienza è indimenticabile, il piacere di guida e le performance sono protagoniste.

Dal 1999 ad oggi sono stati organizzati oltre 550 corsi di guida Master Maserati con oltre 700 giornate in pista. Si sono cimentati alla guida dei diversi modelli più di 7.000 clienti e appassionati provenienti da oltre 50 Paesi nel mondo e con una importante presenza (il 32%) di fan Maserati non europei, in particolar modo originari dei Paesi asiatici e dagli Stati Uniti d’America.

Le attività si svolgono in collaborazione con Scuderia de Adamich. La Scuderia de Adamich è partner e coordinatore dei corsi di guida Master Maserati fin dal 1999 e, grazie ad un forte legame che dura ancora oggi, ha potuto affinare nel tempo diverse metodologie e molteplici corsi.

Nell’arco di ventidue anni di attività sono stati circa 30 i diversi modelli della Casa del Tridente utilizzati e il 2021 vede, tra le auto a disposizione dei partecipanti, l’introduzione anche di Maserati MC20, la Halo Car che ha aperto la nuova Era del Marchio.

Master Maserati Driving Experience 2021: i corsi

ENGINE START

Il Corso Master Maserati entry level “Engine Start” è un’esperienza di mezza giornata che permette ai partecipanti di provare l’emozione di guidare su un circuito automobilistico due tra i modelli più potenti della Casa del Tridente, Ghibli Trofeo e Levante Trofeo. Tutti i partecipanti possono, inoltre, godersi l’emozione di un hot lap come passeggeri a bordo della supersportiva MC20, guidata da un pilota professionista.

Date: 27 maggio 2021. 30 settembre 2021. 14 ottobre 2021.

Prezzo – Driver: € 900 + IVA

GT

Il nuovo corso GT prevede un’intera giornata di guida e un programma più intenso del livello “Engine Start”, con sessioni di handling veloce, analisi video e telemetria di bordo. Il programma offre la possibilità di migliorare le proprie capacità di guida a bordo di Ghibli Trofeo, Levante Trofeo e di MC20 (in GT Driving Mode).

Date: 17 giugno 2021. 7 settembre 2021

Prezzo – Driver: € 2.400 + IVA

SPORT

Il corso Sport è l’esperienza di guida più avanzata proposta dai Master Maserati 2021. Con questa experience i partecipanti possono approfondire le proprie capacità durante un’intera giornata alla guida di Ghibli Trofeo, Levante Trofeo e MC20 (sessioni di guida in GT & SPORT Driving Mode). Completano la giornata in pista una serie di approfondimenti personalizzati, analisi video e telemetria di bordo, oltre a tecnicismi di guida in circuito al volante di una vettura da competizione in assetto da gara, la Gran Turismo MC GT4.

Date: 18 giugno 2021. 8 settembre 2021

Prezzo – Driver: € 4.150 + IVA

MC20 MASTER

L’ultimo livello di esperienza di guida è riservato ai proprietari di MC20 e si sviluppa su due intere giornate dedicate alla scoperta dei segreti della nuova vettura della Casa del Tridente.

Proprio come un master universitario, i piloti si specializzano nelle tecniche al volante di una vettura supersportiva ed imparano a padroneggiare le prestazioni estreme di MC20 in tutte le modalità di guida: GT, SPORT e RACE, con e senza l’ausilio dei controlli elettronici.

Date: 28 e 29 giugno 2021. 10 e 11 luglio 2021. 2 e 3 settembre 2021

Prezzo – Driver: € 10.000 + IVA

PROGRAMMI RISERVATI AGLI OSPITI

Master Maserati Driving Experience 2021 sono vere e proprie esperienze immersive che permettono agli appassionati di scoprire il DNA di Maserati.

I programmi esclusivi pensati per gli accompagnatori che non partecipano attivamente al corso di guida sono una novità dell’edizione di quest’anno.

In perfetto stile Maserati, gli accompagnatori avranno l’opportunità di scoprire le colline emiliane con un’avventura in e-bike, trascorre una pausa relax in una Thermal spa, oppure divertirsi in un’esperienza culinaria guidata da uno chef stellato o in un pomeriggio di shopping.

Inoltre tutti gli ospiti avranno l’opportunità di provare l’emozione e l’adrenalina di un giro in pista a bordo di una Maserati guidata da un pilota professionista.