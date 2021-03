Supera il milione e quattrocentomila euro il totale degli investimenti sostenuti su tutto il

territorio montano con il bando per gli investimenti di nuove imprese, la cui graduatoria

(consultabile all’indirizzo:https://www.galmodenareggio.it/bando-a-1-2-3-per-start-upgraduatoria-

domande/) è stata approvata oggi dal CDA del GAL Antico Frignano e

Appennino Reggiano.

Delle 31 domande presentate, 26 progetti imprenditoriali di nuove imprese sono stati

ammessi al finanziamento del 60% delle spese per investimenti strutturali per un

contributo complessivo del GAL di 776.473,81 euro.

Sulla base di quanto dichiarato nei piani di sviluppo aziendale presentati, quattordici

imprese si localizzeranno in provincia di Reggio Emilia e dodici in provincia di Modena

con un contributo, rispettivamente, di 411.457,21 e di 365.016,60 euro.

Tra le spese sostenute dai destinatari (persone fisiche in procinto di avviare un’impresa o

imprese costituite da meno di un anno): la riqualificazione di immobili produttivi o

commerciali, l’acquisto di attrezzature tecniche e arredi, l’acquisizione di servizi e risorse

informatiche, le attività di promozione e, per la prima volta, l’acquisto di veicoli

strettamente funzionali all’attività imprenditoriale. Beni e servizi che andranno ad

alimentare su tutta l’area appenninica modenese e reggiana lo sviluppo di attività

diversificate – dalla trasformazione di prodotti alimentari, al commercio al dettaglio, alla

ristorazione fino alla produzione cinematografica, alla fotografia ai servizi per il

benessere alla persona, alle attività culturali e a nuovi servizi informatici.

Il presidente Giancarlo Cargioli e tutto il Consiglio di Amministrazione hanno espresso

soddisfazione per l’interesse riscosso dal bando che dimostra la vivacità del tessuto

imprenditoriale e sociale della montagna capace di mettere in campo nuove idee di

impresa, in settori diversi ed anche avanzati, in un momento di grande difficoltà come

quello attuale.

Prosegue quindi il ruolo del GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano che, sostenendo

le micro e piccole imprese, in questo caso extra agricole, contribuisce all’innovazione e

all’arricchimento del tessuto economico e sociale dell’Appennino.