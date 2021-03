Dal 12 marzo, non prima, e fino al 22 marzo compreso, si potrà presentare domanda per l’assegnazione dei Buoni spesa alimentari attraverso la compilazione di un’autocertificazione online. Verrà stilata una graduatoria delle domande presentate e i buoni verranno erogati fino ad esaurimento dei fondi stanziati dal Governo per Casalgrande.

La domanda sarà passibile di controlli per verificare la veridicità di quanto attestato: occorre quindi compilarla con la massima attenzione per evitare di incorrere in sanzioni. La richiesta dovrà essere fatta da un solo componente per nucleo familiare. Preghiamo i cittadini interessati di inserire il numero di cellulare o l’email nella richiesta, in modo da rendere più facile il compito di chi dovrà ricontattarli. I buoni erogati saranno spendibili solo per generi alimentari o prodotti di prima necessità negli esercizi aderenti all’iniziativa del Comune di Casalgrande, e pubblicati nell’elenco sul sito del Comune. Tali buoni non saranno spendibili per alimenti come alcolici, superalcolici e gastronomia.

Per procedere alla richiesta accedere al seguente link:https://portale-tresinarosecchia.entranext.it/login o al sito internet dell’Unione Tresinaro Secchia.Importante: non potranno fare richiesta di contributo coloro che hanno una giacenza sui conti correnti di oltre 5000 euro, e se la somma delle entrate supera i 2000 euro. L’accettazione o il rifiuto della domanda verrà comunicato tramite email. Coloro la cui domanda verrà accettata verranno contattati per fissare l’appuntamento per il ritiro del buono spesa.