Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 12 alle 6:00 di sabato 13 marzo, sarà chiusa la stazione di Castel San Pietro, in entrata verso Ancona/Pescara.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Imola o di Bologna San Lazzaro.

***

Per lavori di competenza S.A.T.A.P., dalle 22:00 di giovedì 11 alle 6:00 di venerdì 12 marzo, per chi percorre la A1 Milano-Napoli e proviene sia da Milano sia da Bologna, sarà chiuso il ramo di allacciamento per la A21 Torino-Piacenza-Brescia, in direzione di Torino.

Si ricorda che, nella stessa notte, sarà completamente chiusa la stazione di Piacenza sud, in entrata e in uscita, per consentire lavori di pavimentazione, mentre saranno regolarmente transitabili i rami di allacciamento che da Milano e da Bologna immettono sulla A21 verso Brescia.

In alternativa, per chi proviene da Milano e da Bologna ed è diretto verso Torino, si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli leggeri e i mezzi pesanti con peso fino a 3,5 tonnellate, uscire alla stazione di Basso Lodigiano, al km 50+000, percorrere la SS9 Via Emilia e la SP10, per poi immettersi sulla A21 dalla stazione di Piacenza ovest, di competenza S.A.T.A.P.;

per i mezzi pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate, uscire alla stazione di Fiorenzuola, al km 74+100 e percorrere la SS9 Via Emilia in direzione Piacenza, per un itinerario totale di 27 km, con rientro sulla A21, alla stazione di Piacenza ovest.