La Polizia Locale ha sanzionato un automobilista modenese di 70 anni, per varie e ripetute infrazioni commesse a Carpi: guida pericolosa, guida senza cinture di sicurezza, eccesso di velocità in un incrocio, che gli sono costate complessivamente la sottrazione di 14 punti dalla patente e contravvenzioni per 350 euro.

Gli agenti, grazie a segnalazioni e appostamenti, hanno sorpreso l’uomo a percorrere, al volante della propria auto, centinaia di metri di strada urbana in retromarcia e contromano, a velocità elevata, per poi immettersi in un senso unico sempre a marcia indietro e contromano. Tutto questo in pieno giorno, con grave pericolo per gli altri mezzi e i passanti.

Recidivo e per così dire “reo” confesso: infatti, alle pattuglie che gli hanno contestato gli episodi, l’uomo avrebbe detto che faceva quelle manovre in retromarcia da un po’ di tempo…