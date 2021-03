Gli alunni dell’Istituto scolastico F. Petrarca di San Polo d’Enza e Canossa hanno partecipato alla lezione di legalità tenuta dal comandante della stazione dei Carabinieri di San Polo d’Enza, il quale ha fatto fare una visita virtuale della caserma agli studenti. Le disposizioni normative emanate per contenere il diffondersi del Covid 19, quest’anno hanno di fatto impedito la consueta visita alla Caserma dei Carabinieri di San Polo d’Enza da parte degli alunni, ma ciò non ha impedito che avvenisse il ciclo formativo sulla cultura della legalità rivolto quest’anno alle quinte classi composte da 73 scolari.

La visita in presenza è stata sostituita da una visita virtuale nel corso della quale gli studenti, accompagnati dal comandante della stazione Maresciallo Capo Giovanni Tondo hanno potuto visitare i locali della caserma di San Polo d’Enza intitolata alla M.O.V.M. Domenico Bondi, conoscendo non solo gli ambienti della caserma e le strumentazioni in dotazione ai carabinieri, ma anche i volti di tutti i militari in servizio che, singolarmente, hanno voluto rivolgere loro un breve saluto con l’augurio che quella fosse la prima, ma anche l’ultima, visita virtuale organizzata all’interno della loro “casa”.

Il tour si è concluso con l’invito del Comandante della Stazione ai ragazzi, affinché siano ottimo esempio di cittadino del prossimo futuro, che il loro agire sia improntato al rispetto della legalità e dell’ecologia. Per tutti i ragazzi della scuola secondaria, composti da circa 300 alunni suddivisi in 13 classi dalla prima alla terza media, invece, il Comandante della Stazione di San Polo d’Enza ha tenuto una video-lezione, che ha consentito di affrontare temi come il bullismo, il cyber bullismo e rischi connessi all’uso di internet, preceduti dall’introduzione sui compiti istituzionali dell’Arma dei Carabinieri e sull’organizzazione della stessa.

Sul “mondo” della rete attraverso video realizzati da adolescenti, testimonianze dirette e riferimenti a recenti tragici avvenimenti, il Maresciallo Capo Giovanni Tondo, ha sensibilizzato i ragazzi dalle infime trappole che la rete tende ai giovani navigatori inesperti, precisando loro che lo status di infra-quattordicenni preclude l’uso di account social, essendo vietato dalla normativa in vigore. Entrambe le lezioni, inserite dall’IC F. Petrarca, diretto dalla Dottoressa Silvia Ovi, nel curricolo di educazione civica per la formazione di cittadini consapevoli anche nell’uso degli strumenti digitali, si sono concluse con l’auspicio di potersi rivedere in presenza non appena le condizioni sanitarie lo renderanno possibile.