Si sono conclusi i lavori della pista ciclo-pedonale di via Nuova Ponente, dall’acquedotto in poi. «Dopo il primo stralcio della Rete Mobilità di Emergenza realizzato l’anno scorso – sottolinea Marco Truzzi, Assessore ai Lavori Pubblici – con questa ristrutturazione si completa l’asse che permette di andare da via Moro, cioè dai quartieri orientali della città, fino alla zona industriale tramite ciclabili senza soluzioni di continuità». L’intervento è costato complessivamente 230.000 euro.

«In campagna elettorale – prosegue Truzzi – avevamo promesso di tutelare e incentivare i tragitti casa-lavoro tramite bicicletta, nell’ambito dei progetti per la transizione ad una mobilità sostenibile, e questo è il primo tassello fondamentale, in sinergia con il bando di incentivi al “Bike to Work” 2020, cioè un contributo per chi fa il tragitto casa-lavoro in bicicletta».

Un bando che ha riscosso successo: 133 partecipanti, i quali hanno percorso 55mila chilometri, equivalenti a 8.800 chilogrammi di anidride carbonica in meno, e percepito complessivamente 10.359 euro.