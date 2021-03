Domani, martedì 9 marzo, e di nuovo sabato 27, il pronao del Teatro cittadino sarà illuminato di giallo, perché l’Amministrazione comunale aderisce alla campagna di sensibilizzazione sul tema dell’endometriosi.

Marzo infatti è il “mese della consapevolezza” di questa grave malattia invalidante sulla quale la pandemia ha reso difficile intervenire e informare.

La simbolica iniziativa del Comune di Carpi è una risposta alla richiesta pervenuta da referenti locali due associazioni, rispettivamente “Endometriosi Fvg Odv” e “Endomarch Team Italy”, che hanno proposto di dare risalto all’iniziativa colorando di giallo un monumento della città.

Commenta Tamara Calzolari, Assessore alla Sanità e alle Pari Opportunità: «Proprio in questi giorni nel quali si celebrano i diritti delle donne, vogliamo ricordare l’importanza del diritto alla salute: quindi volentieri illuminiamo il teatro per riaccendere l’attenzione su un tema come questo, così sentito da tantissime donne italiane».

L’endometriosi è una patologia infiammatoria cronica, dolorosa e molto difficile da diagnosticare. Si stima che colpisca il 10 per cento delle donne in età fertile, ma ancora non se ne conoscono le cause.