E’ successo l’altra notte poco dopo le 2.30 quando un equipaggio della sezione radiomobile dei carabinieri di Reggio Emilia, pattugliando la via Roma hanno notato un uomo che camminava a piedi lungo la via. Fermato e identificato in un 38enne abitante a Reggio Emilia, l’uomo risultava essere in strada in palese violazione del coprifuoco non avendo alcuna valida giustificazione che ne consentisse l’uscita di casa. Durante le fasi della contestazione della sanzione, quest’ultimo esternava un ingiustificato nervosismo che insospettiva ulteriormente gli operanti. Alla luce delle circostanze di tempo e di luogo, i militari approfondivano i controlli, culminati con il rinvenimento di un coltello a serramanico risultato lungo 22 cm di cui 10 di lama. Ravvisandosi il reato di porto abusivo di armi l’uomo veniva condotto in caserma e denunciato.