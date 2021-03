Erano le 12.30 quando alla linea di emergenza 112NUE è giunta una telefonata di richiesta aiuto in quanto una bimba e un bimbo di circa 7 anni si erano allontanati, all’insaputa dei genitori, dal cortile di casa dove stavano giocando. Tutti gli equipaggi della Squadra Volante presenti sul territorio si sono portati sul posto per coordinarsi nelle ricerche. Grazie alle informazioni assunte, gli agenti sono entrati all’interno del Parco del Lago di Modena Est, dove un residente della zona li aveva visti dirigersi circa un’ora prima.

Le ricerche sono proseguite a piedi, data l’impossibilità di accedere all’area verde con le autovetture di servizio. Altri testimoni hanno confermato il passaggio di due bambini lungo il percorso rurale che costeggia la linea ferroviaria in direzione di Castelfranco Emilia. È importante quindi non perdere tempo, così un agente, con l’aiuto di un passante che gli ha prestato la propria bicicletta, ha percorso la strada sterrata fino a via Gasparini dove, finalmente, ha ritrovato i due bambini un po’ spaventati, ma in ottima salute.