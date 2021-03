Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso; non si esclude qualche locale banco di nebbia in prossimità del fiume Po. Tendenza ad aumento della nuvolosità dalla tarda mattina con addensamenti localmente più compatti sull’Appennino romagnolo, dove non si esclude qualche debole e locale pioggia. Temperature pressoché stazionarie o in lieve aumento; minime tra 1 e 3 gradi, con valori sotto lo zero nelle aree di campagna; massime tra i 10 gradi della costa e i 12/13 gradi dell’interno. Venti inizialmente deboli, di direzione variabile, tendenti a provenire dai quadranti orientali; rinforzi su mare e costa. Mare da poco mosso a mosso nel pomeriggio.

(Arpae)