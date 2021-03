Inizialmente sereno o poco nuvoloso, ma con tendenza ad aumento della nuvolosità, soprattutto in tarda serata lungo i rilievi, ove potrà essere associata a deboli piogge. Temperature minime in netto calo, con valori compresi tra 1 e 3 gradi nei centri urbani e localmente anche inferiori allo zero nelle aree di aperta campagna; massime stazionarie intorno a 9/11 gradi. Venti deboli variabili. Mare inizialmente mosso, ma con rapida attenuazione del moto ondoso già dal primo mattino.

(Arpae)