Modifiche alla viabilità ed alla sosta su viale XXVIII Settembre e via Radici in Piano, a partire da lunedì 8 marzo e fino al termine dei lavori previsti per il 19 aprile, per operazioni di messa in opera ed allacciamenti della nuova rete idrica.

I lavori prevedono la presenza su area stradale di mezzi di cantiere che in alcuni tratti di viale XXVIII settembre e via Radici in Piano restringeranno notevolmente la sede carrabile rendendo difficoltoso il transito di pedoni, velocipedi, motocicli e veicoli.

Il cantiere verrà suddiviso in sei fasi di lavoro, con altrettante modifiche a circolazione e sosta.

1°Fase di lavoro in Via XXVIII Settembre tratto compreso tra Via XIV Luglio e Via IV Novembre: restringimento della carreggiata con divieto di sosta sull’intera sede stradale interessata dai lavori

2°Fase di lavoro in Via XXVIII Settembre tratto compreso tra Via IV Novembre e Via VII Maggio: restringimento di carreggiata con divieto di sosta sull’intera sede stradale interessata dai lavori

3°Fase di lavoro in Via XXVIII Settembre tratto compreso tra Via VII Maggio e Via II Giugno, Via Circonvallazione Sud-Est: restringimento di carreggiata con divieto di sosta sull’intera sede stradale interessata dai lavori

4°Fase di lavoro in Via XXVIII Settembre tratto compreso tra Via II Giugno e Via Radici in Piano; Sottostrada di Via Circonvallazione Sud-Est da Via Novara direzione Est: tratto di strada chiuso al traffico eccetto mezzi di cantiere con obbligo di svolta a sinistra da viale XXVIII Settembre in Via II Giugno; divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale interessata dai lavori

5°Fase di lavoro in Via Radici in Piano corsia direzione Sud – Nord: corsia direzione Sud – Nord chiusa al traffico veicolare eccetto mezzi di cantiere dall’intersezione con via I Maggio; obbligo di svolta a destra da via Radici in Piano in via I Maggio; divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale interessata dai lavori.

6°Fase di lavoro in Via Radici in Piano corsia direzione Nord – Sud: corsia direzione Nord – Sud chiusa al traffico veicolare eccetto mezzi di cantiere dall’intersezione con via Aldo Moro; obbligo di svolta a destra da via Radici in Piano in via Aldo Moro; via Claudio Sassi strada chiusa; divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale interessata dai lavori.