Un grande gesto di solidarietà questa mattina a Castellarano: Deanna Gabrielli, una dei tre vincitori del concorso “A Castellarano la Fortuna è di Casa”, alla presenza del sindaco Giorgio Zanni e del vicesindaco ed assessore ai servizi sociali Paolo Iotti, ha donato ai servizi sociali l’intera sua vincita di 1000 € in buoni acquisto da utilizzare negli esercizi commerciali del comune.

La signora Gabrielli, insieme al marito, non è però nuova a gesti di generosità: insieme al marito, autotrasportatore rotagliese, fa parte di una associazione che si occupa di svolgere particolari trasporti di beneficenza in tutta Italia.

“Il bellissimo gesto di Deanna ci colpisce e ci riempie di orgoglio e ammirazione — dichiara Giorgio Zanni, sindaco di Castellarano — Non è un gesto scontato e riconosciamo alla famiglia di Deanna una sensibilità davvero rara. Questa è l’ennesima grande dimostrazione di come la nostra comunità sia capace di grandi gesti di generosità e siamo sicuri che ciò donerà un sorriso in più sia alle persone che lo riceveranno che a tutta la comunità.”

Sindaco e Vice hanno voluto che la donazione fosse consegnata da Deanna direttamente nelle mani di Marianna Tagliavini, assistente sociale del Comune di Castellarano, che ha anch’essa ringraziato personalmente la signora Gabrielli.

La donazione sarà impiegata dai servizi sociali per arricchire ulteriormente la propria azione di sostegno nei confronti delle fasce della popolazione più economicamente provate dall’emergenza COVID. Un impegno costante e profondo da parte dei servizi sociali che il comune ha sostenuto tramite diverse azioni, non da ultimo il forte impegno di risorse proprie per garantire a tutti i cittadini ascolto e supporto.

I buoni vinti sono uno dei premi del concorso “A Castellarano la fortuna è di casa”, conclusosi pochi giorni fa e che prevedeva che gli esercenti aderenti consegnassero una scheda ad ogni loro cliente al raggiungere di un determinato importo speso presso il loro esercizio. Le schede consegnate ai commercianti sono state complessivamente più di 70.000, l’estrazione si è tenuta il 22 febbraio scorso alla presenza di un notaio. I vincitori, tra i quali Deanna, sono stati contattati durante una diretta Facebook direttamente dallo stesso sindaco Zanni. Dato il successo del concorso, è prevista una seconda edizione nell’estate 2021.