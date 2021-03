L’Udinese batte 2-0 il Sassuolo e tiene alta la guardia fino alla fine senza soffrire l’attacco da 40 gol stagionali di De Zerbi. L’Udinese sale a quota 32 punti in classifica e si lascia forse definitivamente alle spalle la lotta salvezza. Nel finale l’arbitro Maggioni prima concede un rigore ai friulani per un mani di Locatelli e poi lo nega per un fuorigioco rilevato dal Var. Ma l’assedio finale non basta al Sassuolo. Anzi, e’ l’Udinese a trovare il gol con una ripartenza che si chiude col destro vincente di Pereyra da posizione ravvicinata.

UDINESE (3-5-2): Musso 6.5; Bonifazi 6 (41’st Becao sv), De Maio 6.5, Nuytinck 6.5; Molina 6.5, De Paul 7, Arslan 6 (28’st Makengo 6), Walace 6.5, Stryger Larsen 6; Pereyra 7, Llorente 7.5 (41’st Nestorovski sv).

In panchina: Gasparini, Scuffet, Samir, Okaka, Deulofeu, Braaf, Micin, Forestieri, Zeegelaar.

Allenatore: Gotti 7.

SASSUOLO (3-4-3): Consigli 6.5; Ayhan 5 (20’st Defrel 5.5), Marlon 6, Ferrari 6; Toljan 6, Lopez 6 (33’st Obiang 6), Locatelli 6, Kyriakopoulos 5.5; Berardi 6.5, Raspadori 5.5 (1’st Caputo 6), Traore 5.5 (1’st Djuricic 6).

In panchina: Pegolo, Turati, Magnanelli, Rogerio, Peluso, Muldur, Haraslin, Oddei.

Allenatore: De Zerbi 6.

ARBITRO: Maggioni di Lecco 6.

RETI: 42’pt Llorente, 48’st Pereyra.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: De Paul. Angoli: 6-5 per il Sassuolo. Recupero: 3′ pt, 4′ st.