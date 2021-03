Prenderanno il via entro il mese di marzo a San Felice sul Panaro i lavori di costruzione del terzo campo da tennis coperto e in sintetico che sarà realizzato dall’Amministrazione comunale nella sede dell’attuale Circolo Tennis in via Agnini. Si tratta di un’opera attesa da decenni in paese. A eseguire l’intervento sarà il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Soel di Rimini e Olimpia Costruzioni di Forlì. Quest’ultima a San Felice sul Panaro ha realizzato anche la pista di atletica dello stadio comunale.

Il campo da tennis sarà coperto con una struttura in legno lamellare sulla quale è previsto un rivestimento costituito da membrana spalmata in Pvc ignifugo. Le dimensioni interne del campo, con il fondo in sintetico, rispondono ai requisiti per l’esecuzione di tornei in ambito nazionale. In questo modo verrà ampliata l’offerta sportiva del Circolo Tennis di San Felice con una struttura utilizzabile sia d’estate che d’inverno, il cui campo in fondo sintetico affiancherà i due già presenti in terra rossa. Il costo complessivo dell’intervento è di 225 mila euro.