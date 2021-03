Fino a domenica 21 marzo, in corrispondenza dell’entrata in ‘zona rossa’ anti-Covid19, il Comune di Soliera chiude i centri civici, le polisportive e gli impianti sportivi comunali: la decisione riguarda tutte le associazioni di promozione sportiva, sia per le attività di allenamento che per le competizioni, indipendentemente dalla categoria delle squadre o degli atleti.

Lo Sportello Amianto, lo Sportello del Consumatore e lo Sportello Stranieri si tengono solo su appuntamento e per necessità inderogabili. In particolare lo sportello Amianto è stato dotato di un telefono cellulare attivo: 339.8306271. Il referente risponde al numero ogni sabato mattina, dalle 9.30 alle 12.30.

Nei parchi e nelle aree verdi del territorio comunale sono vietati l’uso dei giochi, delle panchine e lo stazionamento.