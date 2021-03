Adiconsum Emilia Centrale lancia un numero verde sui provvedimenti di Regione e Governo legati all’emergenza sanitaria. Chiamando l’800 952 902 si possono chiedere informazioni e chiarire dubbi sulle ordinanze regionali e sui Dpcm, su come ottenere le agevolazioni e bonus previsti per compensare i disagi anche economici causati dal Covid-19.

Inoltre Adiconsum spiega le norme di comportamento collettivo, cos’è e come si usa la medicina digitale, come si accede alla campagna vaccinale.

«Il passaggio di Modena in zona rossa sta sollevando molti dubbi e interpretazioni – afferma la responsabile Adiconsum Emilia Centrale Adele Chiara Cangini – In particolare i cittadini ci chiedono informazioni sugli spostamenti, chiedono cosa si può fare e cosa non fare. Con il nostro numero verde pensiamo di aver attivato un punto di riferimento».

Al numero verde è abbinato anche uno sportello digitale disponibile sul sito www.adiconsumemiliaromagna.it.

Infine Adiconsum ha aperto anche un canale telegram per restare aggiornati con le ultime notizie Covid, accessibile tramite questo link https://t.me/stopcovidxadiconsumer.