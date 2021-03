Le parole del titolare, Tiziano Guidetti:

“Quest’anno ricorre il 40° anniversario di Artestampa Fioranese. Sono stati 40 anni di enormi trasformazioni. A partire da quel febbraio 1981, dove una piccola tipo-litografia iniziava timidamente l’attività (…) le tecnologie erano ancora quelle tradizionali, i caratteri in piombo e in legno. Solo con il finire di quel decennio si affacciavano i primi computer molto basici con poche possibilità di creatività per impaginati. Artestampa 81, al tempo si chiamava cosi, fece i primi grandi investimenti con i primi Macintosh e macchine da stampa a 2 colori. Comincia così la trasformazione: da azienda piccola artigiana ad azienda più strutturata, espandendosi con l’apertura di uno studio grafico e di un’unità digitale. Grazie ad investimenti e servizi sempre più importanti, Artestampa Fioranese ha potuto mantenere e rafforzare una clientela sempre più numerosa e fedele. Ha mantenuto e addirittura rafforzato le quote di mercato di carta stampata e cartotecnica”.

L’azienda si è evoluta nel tempo e, ad oggi, propone servizi a 360° per la comunicazione d’impresa.

Fondamentale rimane il reparto di cartotecnica, e la specializzazione nella creazione e stampa di cataloghi ed espositori in ambito ceramico e tecnico. Grazie alla tecnologia e alla grande affidabilità Heidelberg, sulla stampa offset riusciamo a gestire un elevato numero di commesse con alta qualità di stampa e in tempi ridottissimi. Il servizio di stampa digitale ci è conveniente soprattutto per produzioni urgenti e per le basse tirature. La confezione è un passaggio altrettanto importante e, grazie al nostro reparto dedicato, gestiamo le fasi di nobilitazione per accrescere valore e qualità del prodotto. Un team di grafici professionisti è la garanzia per raggiungere i migliori risultati sul prodotto stampato.

Pannelli solari Artestampa

Una realtà sempre più green e attenta all’ambiente.

Con l’investimento nei pannelli solari e nell’attenta ricerca di un processo produttivo ecosostenibile, Artestampa Fioranese si schiera dalla parte dell’ecologia ambientale. Importante citare anche la partnership con Energica, nota azienda Modenese specializzata nella costruzione di moto elettriche supersportive.

Quando si celebra l’anniversario non si festeggia solo il “compleanno” dell’azienda ma anche il lavoro di chi ha contribuito a farla crescere. Quindi vogliamo dire un sentito grazie a:

i dipendenti storici, parte fondante della crescita dell’azienda

i nuovi dipendenti, spinta fondamentale per essere sempre al passo coi tempi

ARTESTAMPA FIORANESE SRL

VIA COLLEGIO VECCHIO, 41 – FIORANO MODENESE (MO) tel. 0536 830023

https://www.artestampafioranese.com/azienda/

https://www.facebook.com/ArtestampaFioranese