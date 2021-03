Per continuare a garantire il servizio nel rispetto del DPCM del 2 marzo 2021, da venerdì 5 marzo le Biblioteche di Sassuolo saranno accessibili esclusivamente su prenotazione e appuntamento. Il prestito si svolgerà secondo tre modalità: prestito “take away” con ritiro veloce, prestito con scelta dallo scaffale e prestito a domicilio – raccomandato in particolare alle fasce più a rischio contagio e a persone con difficoltà di spostamento – grazie alla collaborazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Sassuolo.

Da venerdì 5 marzo è sospeso l’accesso alle sale studio della Biblioteca Cionini fino a nuove disposizioni.

COME FUNZIONA IL PRESTITO

È possibile chiedere in prestito il materiale della Biblioteca in uno dei seguenti modi:

1. Prenotazione e appuntamento per ritiro veloce – “Take away”

Il prestito avviene esclusivamente su appuntamento, previa prenotazione anticipata dei documenti, che può essere effettuata telefonicamente o via e-mail. Al momento della prenotazione, verrà registrato il prestito e concordato un giorno ed una fascia oraria per il ritiro. È necessario rispettare gli orari dell’appuntamento per evitare assembramenti.

2. Prestito con scelta dallo scaffale, su appuntamento e con permanenza limitata (massimo 15 minuti).

Concordando un appuntamento con le bibliotecarie, sarà possibile accedere agli scaffali e scegliere i documenti da prendere in prestito. La permanenza in Biblioteca sarà limitata (massimo 15 minuti).

3. Prestito a domicilio (riservato a utenti con particolari necessità)

Il prestito dei documenti avviene su prenotazione telefonica o tramite e-mail. Al momento della prenotazione, verrà registrato il prestito e comunicato il giorno della consegna, che sarà a cura dei volontari della Croce Rossa Italiana. Non si può accedere in Biblioteca per la sola restituzione dei documenti precedentemente presi in prestito. Gli utenti che devono esclusivamente restituire libri o DVD sono pregati di contattare telefonicamente o via mail la biblioteca per ricevere la proroga del prestito.

CATALOGHI E RISORSE DIGITALI A DISPOSIZIONE

Per verificare la disponibilità dei documenti si consiglia di utilizzare i cataloghi www.bibliomo.it e www.kidsbibliomo.it

Per accedere gratuitamente e da remoto a eBook, riviste, quotidiani e tanto altro ancora, è possibile richiedere alla Biblioteca le credenziali di accesso ad EmiLib , la biblioteca digitale dell’Emilia.

PER INFO E PRENOTAZIONI

Contattare la Biblioteca “N. Cionini”

Telefonando al numero 0536 880813 durante gli orari di apertura

Scrivendo una e-mail a biblioteca@comune.sassuolo.mo.it

Contattare la Biblioteca dei Ragazzi “Leontine”

Telefonando al numero 0536 880814 durante gli orari di apertura

Scrivendo una e-mail a leontine@comune.sassuolo.mo.it

È possibile seguire gli aggiornamenti sulle pagine istituzionali del Comune di Sassuolo e sui canali Facebook e Instagram delle Biblioteche.