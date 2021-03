I carabinieri di San Martino in Spino, ieri pomeriggio hanno tratto in arresto un cinquantottenne italiano, in esecuzione di provvedimento emesso dal Tribunale di Modena, a seguito di reiterate violazioni della precedente misura degli arresti domiciliari cui egli era stato sottoposto dal gennaio 2021. I Carabinieri della Stazione, nel corso di dei previsti controlli domiciliari, hanno verificato il mancato rispetto delle prescrizioni imposte con l’applicazione della precedente misura restrittiva.



