L’attività e l’impegno della Polizia di Stato, mirate alla prevenzione e al contrasto alla commissione dei reati e a vigilare sul rispetto delle misure di contenimento del contagio, continuano con l’intento di restituire ai cittadini aree urbane colpite da fenomeni di degrado ed aumentare il senso di sicurezza percepito dai cittadini di Reggio Emilia.

I giorni scorsi sono stati caratterizzati da specifici servizi interforze, come disposto dalle ordinanze emesse dal Questore, che hanno interessato le zone del quadrilatero del centro storico. L’attività anticovid è stata caratterizzata dall’identificazione di 109 persone, oltre al controllo di 3 esercizi commerciali.

Inoltre nel primo pomeriggio di ieri, il personale della Squadra Volante è intervenuto presso un condominio per presunta lite tra vicinato. Giunti sul posto, gli agenti prendevano contatti con le parti, constatando che poco prima un inquilino, al culmine di una lite, aveva aggredito i vicini passando alle vie di fatto. Gli agenti, riuscivano a calmare le parti, ancora visibilmente agitate, ed in seguito alla ricostruzione dei fatti emergeva che l’inquilino del piano superiore aveva provocato un ecchimosi sulla parte destra del volto del vicino e una ferita alla bocca della moglie di quest’ultimo. Gli operatori, procedevano al sequestro di un moschettone in acciaio, utilizzato come tirapugni, e successivamente deferivano all’autorità giudiziaria l’autore dell’aggressione per lesioni aggravate.