L’Amministrazione comunale comunica che da domani, giovedì 4 Marzo, in seguito ai nuovi provvedimenti anti-Covid, il mercato settimanale in piazza dei Martiri viene sospeso, fino a revoca: come da decreto, possono operare solo i banchi di generi alimentari, che saranno allestiti in via Ugo da Carpi.

Non subirà modifiche invece il “mercato contadino“, che si terrà regolarmente sabato nella consueta sede dell’ex-foro boario.