Il Cagliari batte il Bologna e per Semplici sono due successi di fila. Dopo quello in trasferta a Crotone, che ha messo fine alla lunga striscia di 16 match senza vittorie, i cagliaritani trovano tre punti di fondamentale importanza battendo anche il Bologna per 1-0 grazie alla rete di Daniele Rugani. Un successo sofferto ma che permette al Cagliari di abbandonare momentaneamente la zona retrocessione in attesa che il Torino, colpito da un focolaio, recuperi due match.

IL TABELLINO

CAGLIARI (3-5-2): Cragno 6.5; Rugani 7 (1′ st Ceppitelli 6.5), Godin 7, Klavan 6.5; Zappa 6.5 (37′ st Asamoah 6), Marin 6.5 (34′ st Deiola 6), Duncan 6.5, Nainggolan 6.5, Nandez 6.5; Joao Pedro 6.5 (37′ st Cerri 6), Simeone 6 (16′ st Pavoletti 6).

In panchina: Aresti, Vicario, Tripaldelli, Calabresi, Pereiro, Walukiewicz, Carboni.

Allenatore: Semplici 6.5.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; De Silvestri 5.5, Antov 6 (30′ st Medel 6), Soumaoro 6 (30′ st Palacio 6), Mbaye 5.5 (19′ st Vignato 6.5); Dominguez 6 (32′ pt Schouten 6), Svanberg 6.5; Orsolini 6 (19′ st Skov Olsen 6), Soriano 5.5, Sansone 6.5; Barrow 5.

In panchina: Da Costa, Ravaglia, Poli, Khailoti, Annan, Juwara.

Allenatore: Mihajlovic 5.5.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi 6.

RETE: 19′ pt Rugani.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti:

Nandez, Antov, Schouten, Mihajlovic e Cerri. Angoli: 10-4.

Recupero: 2′, 5′.