Giovedì 4 marzo è previsto l’avvio dei lavori di Hera per il rinnovo della rete idrica di via Montefiorino a Bologna.

La nuova tubatura sarà posata in sostituzione dell’attuale per una lunghezza di circa 200 metri nel tratto compreso tra via Valdossola e via Andrea Costa, compresa la rotonda Fulvio Bernardini.

Il lavoro comprenderà anche il rifacimento dei relativi allacciamenti di tutti gli utenti.

Il tratto verrà sostituito interamente da Hera per ottimizzare la rete acquedottistica con lo scopo di incrementare l’efficienza dell’intero sistema e l’affidabilità delle reti a garanzia della continuità del servizio.

L’intervento, pianificato da Hera, comporta un investimento di circa 80 mila euro che rientra nel piano generale condiviso e approvato da Atersir, l’ente regionale di regolazione per i servizi idrici e i rifiuti.

Per svolgere il cantiere in sicurezza sarà modificata la viabilità, con l’istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico per l’intera durata dei lavori, stimata, salvo imprevisti, in circa 30 giorni lavorativi.