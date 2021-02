Piazza Martiri tornerà a essere quella di sempre. Lo garantiscono le quattro associazioni di categoria Confesercenti, C.N.A., Lapam-Confartigianato e Confcommercio dopo un incontro con l’amministrazione comunale sassolese.

“Il 31 marzo terminano i lavori e alla chiusura del cantiere la piazza riprenderà la sua vocazione originaria, quella di area di sosta per l’accesso pedonale al centro storico. Abbiamo chiesto che vengano ripristinati tutti i posti auto presenti in precedenza, in modo che lo spazio venga sfruttato al meglio. Qui riprenderà poi il doppio appuntamento con il mercato settimanale del martedì e del venerdì”.