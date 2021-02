Il Cardinale Ruini nuovamente a Sassuolo, sua città natale, dopo 6 anni di assenza per una omelia nel Duomo di San Giorgio alla presenza delle autorità civili e religiose. Al termine il Cardinale ripartirà per Roma dove nei prossimi giorni porterà un saluto anche a Benedetto XVI. Nel corso della sua omelia, il Cardinale ha voluto salutare nominandoli, gli amici di una vita.

“Una guida per milioni di italiani, un vanto per la nostra città che ha saputo offrire al mondo intero una persona di così grande caratura morale ed intellettuale”. Così, qualche giorno fa in occasione del suo novantesimo compleanno, il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani aveva ringraziato il Cardinale Camillo Ruini, il cui operato rappresenta un prezioso patrimonio di cui la città di Sassuolo si onora.