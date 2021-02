Nella prima parte della giornata temporanei addensamenti più consistenti sulla Romagna meridionale con assenza di precipitazioni. Nel pomeriggio cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Temperature in ulteriore flessione. Valori minimi compresi tra 1°C delle pianure interne e 7°C del settore costiero. Non si escludono locali gelate nelle aree extraurbane delle pianure interne. Valori massimi compresi tra 10 e 13 °C. Venti inizialmente da deboli-moderati da nord-est tendenti a divenire deboli di direzione variabile. Mare inizialmente molto mosso, con moto ondoso in graduale attenuazione.

(Arpae)