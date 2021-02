La questione ambientale e climatica sarà al centro dell’agenda della Luc – Libera università del Crostolo nel mese di marzo, un mese “green” che vedrà importanti interventi di politici, economisti, scienziati, studiosi e giornalisti confrontarsi su problemi e soluzioni della crisi climatica e ambientale che stiamo vivendo. Tra questi quello dell’assessore alle Politiche per la sostenibilità del Comune di Reggio Emilia Carlotta Bonvicini che inaugurerà il ciclo di webinar lunedì 1 marzo alle ore 16.30 con un intervento su “Spazio pubblico, spazio per le persone: come la progettazione di oggi è cambiata e deve cambiare in funzione di un ridisegno dello spazio pubblico a misura d’uomo – uno spazio pubblico verde e costruito”. L’incontro sarà occasione per parlare della nostra città, ma anche di come i nostri vicini europei stanno pianificando le loro città.

Per partecipare al webinar e per informazioni sulla programmazione: www.liberauniversitacrostolo.it