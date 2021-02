Domenica 7 Marzo alle ore 16 in streaming, il Tè delle Cinque presenta Giornata Internazionale della Donna: “L’obiettivo sono io”. Due chiacchiere sull’essere donna nel mondo del lavoro nell’era del Covid-19. In studio: Morena Silingardi, Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Fiorano Modenese; Isabella Massamba, botanica; e Francesca Nunzi, attrice teatrale cinematografica. A cura dell’Associazione INarte. Riprese video di Orazio Giannone. Visibile online sulla pagina FaceBook dell’Associazione e su quella comunale.

Lunedì 8 marzo, invece, dalle 9 alle 23, sempre in streaming, “Diatriba d’amore contro un uomo seduto”: reading dal testo di Gabriel Garcia Marquez con Cecilia Di Donato. La voce sarà di Luca Cattani, la regia di Angela Ruozzi e la produzione del Centro Teatrale Mamimò Lo spettacolo si terrà su una piattaforma online e il link verrà inviato dopo l’iscrizione. La partecipazione è gratuita, ma l’scrizione obbligatoria su cultura@fiorano.it

Ma la Festa della Donna non si ferma qui. Ecco infatti i prossimi appuntamenti di marzo e maggio. In streaming a marzo “Il Coraggio della Vita”, un omaggio a Liliana Segre, di Rita Turrini a cura del Circolo culturale Artemisia. In base alle indicazioni del nuovo DPCM dopo il 5 marzo si valuterà se realizzare l’evento in presenza. A maggio invece Trekking a Fiorano: “La fatica di essere donne”. Trekking storico in 5 tappe nel centro di Fiorano Modenese; con partenza da Piazza Menotti. Narratori: Paola Gemelli e Daniel Degli Esposti di “Allacciati le storie”. Iniziativa sostenuta da Coop Alleanza 3.0.