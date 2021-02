Si svolgerà online, martedì 2 e mercoledì 3 marzo, Alma Orienta, l’evento che l’Università di Bologna organizza ogni anno per l’orientamento universitario. Due giornate in cui i futuri studenti potranno conoscere gli oltre 100 corsi di Laurea e Laurea magistrale a ciclo unico dell’Alma Mater, le modalità di accesso, i TOLC, le opportunità internazionali, i servizi e le agevolazioni per studiare all’Unibo.

Per i Corsi di Laurea Magistrale si svolgerà un appuntamento unico il prossimo 20 aprile: Magistralmente.

Ad Alma Orienta 2021, gli studenti, dopo essersi registrati, potranno seguire su Microsoft Teams le presentazioni sulle modalità di accesso ai corsi svolte dai docenti e intervenire in diretta con domande e richieste specifiche, visitare online gli stand informativi dedicati ai corsi e gli spazi universitari, “ entrare” nelle aule ed assistere alle lezioni, parlare in chat con il personale di Ateneo, scoprire i tanti servizi e agevolazioni per studiare all’Unibo.

Anche se a distanza, sarà un importante momento di confronto e condivisione. Docenti, tutor e personale di Ateneo saranno a disposizione per offrire una panoramica di tutte le opportunità formative offerte dall’Ateneo, non solo a Bologna ma in ogni suo Campus, il Collegio Superiore (Scuola di eccellenza dell’Alma Mater), i servizi, musica, sport, le agevolazioni economiche e tanto altro.

Maggiori informazioni per partecipare e programma delle due giornate sul sito Alma Orienta.