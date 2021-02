Ha pubblicato su un sito web un’inserzione trattante la vendita di un pc portatile marca Asus che commercializzava a 499 euro, attirando l’attenzione di un 55enne reggiano. Quest’ultimo ha concretizzato l’acquisto provvedendo a versare, secondo le indicazioni ricevute, i 499 mediante un bonifico bancario online. Ha quindi ricevuto una mail di conferma dell’ordine e della spedizione di quanto acquistato. Quando per verificare lo stato dell’ordine ha cercato di accedere nuovamente alla pagina web, non c’è più riuscito. Una ulteriore verifica sulle recensioni del sito lo ha portato alla consapevolezza di essere incappato in una truffa, così il 55enne reggiano si è presentato ai carabinieri della stazione di Correggio formalizzando la denuncia.

Dopo una serie di riscontri tra il sito associato all’inserzione e il conto bancario dove erano confluiti i soldi, i carabinieri correggesi hanno indirizzato le attenzioni investigative su di un 39enne di origini rumene residente in Brianza, nei cui confronti venivano acquisiti una serie di incontrovertibili elementi di responsabilità in ordine al reato di truffa, per la cui ipotesi veniva quindi denunciato.