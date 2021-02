Dopo 5 anni si chiude con assoluzione il processo a carico di Giuseppe Megale, ex consigliere e capogruppo del Partito Democratico a Sassuolo, dell’imprenditore Adamo Bonini e di altri quattro imputati. Parliamo del filone politico-amministrativo dell’inchiesta The Untouchables che vedeva al centro presunte promesse di facilitazioni da parte di Megale a Bonini in cambio del sostegno elettorale in occasione delle amministrative del 2014. Per i giudici il fatto non sussiste.

Gli altri coinvolti nella vicenda, invece, sono stati assolti in seguito alla modifica della norma sull’abuso di ufficio.