Prosegue anche per il 2021 la collaborazione tra PMG Italia e Comune di Bologna: questa mattina, mercoledì 24 febbraio, sono stati consegnati nel Cortile d’Onore di Palazzo d’Accursio altri quattro veicoli attrezzati all’accompagnamento di persone con difficoltà motorie. Alla consegna erano presenti l’assessore con delega all’Accessibilità, Marco Lombardo, il Garante della Disabilità Egidio Sosio, la Presidente Auser Antonella Lazzari e il vicepresidente di Pmg Italia Marco Accorsi.

La gestione dei veicoli sarà ancora una volta affidata ad Auser Bologna all’interno del nuovo patto di collaborazione tra Comune, PMG Italia Società Benefit, Io Sto Con Onlus e Auser Bologna, che prevede l’utilizzo per tutto il 2021 dei veicoli per la gestione del trasporto e accompagnamento di persone con disabilità e la consegna a domicilio di alimentari e parafarmaci alle fasce più fragili della cittadinanza. I quattro veicoli si aggiungono a quelli donati lo scorso giugno e lo scorso aprile e alla flotta preesistente.

Auser si avvale dell’app uCarer servizi inclusivi, per garantire una miglior organizzazione dei servizi di trasporto, ottimizzando la gestione dei viaggi e dei volontari che sin dal primo momento dell’emergenza sanitaria si sono attivati in maniera importante per sostenere famiglie in difficoltà, persone sole, anziane e con fragilità e disabilità.

Le attività del patto di collaborazione fanno parte del dossier Bologna oltre le barriere, a sostegno della candidatura di Bologna al premio europeo di Città accessibile.

L’iniziativa si svolge grazie al contributo di numerose aziende e partner sul territorio, coordinate da PMG Italia.